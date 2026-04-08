העיתונאי הוותיק חושף: הערב אצפה לראשונה בערוץ 14

ברקע ההכרזה הדרמטית על הפסקת אש עם איראן, העיתונאי הוותיק הודיע כי בכוונתו לצפות לראשונה בערוץ 14: "חובתי העיתונאית"

ערן זינגר, עיתונאי "כאן חדשות" המוכר בסיקורו את החברה הערבית והמזרח התיכון, שיתף הערב את עוקביו בהחלטה יוצאת דופן מבחינתו. בפוסט שפרסם, סיפר זינגר כי בכוונתו לצפות במהדורת החדשות של ערוץ 14, דבר שלא עשה מעולם עד כה.

"הערב, לראשונה בחיי, אצפה בחדשות בערוץ 14", כתב זינגר. הוא הסביר כי הצעד נובע משילוב של "סקרנות אנושית" ושל מה שהוא מגדיר כחלק מתפקידו המקצועי: "כמובן, מחובתי העיתונאית".

הצהרתו של זינגר מגיעה בערב דרמטי במיוחד, עם ההכרזה על הפסקת האש מול איראן. נראה כי העיתונאי הוותיק מבקש לבחון מקרוב כיצד בוחרים בערוץ 14 למסגר את ההחלטה המדינית, שעוררה ביקורת גם בקרב חלקים בימין, וכיצד היא מוצגת לצופים לעומת כלי התקשורת האחרים.