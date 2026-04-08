אחרי הכרזת הפסקת האש: צה"ל ממשיך את הלחימה מול חיזבאללה

דובר צה"ל אפי דפרין הכריז כי צה״ל עמד בכל המטרות והיעדים שהוצבו לו למערכה באיראן. גורם צבאי אומר לסרוגים כי "המבצע תוכנן בקפידה במשך שבועות. ממשיכים להילחם מול חיזבאללה ולהפריד בין הזירות"

שעות לאחר ההכרזה על הפסקת האש המתואמת בין ארה"ב וישראל עם איראן, דובר צה"ל אפי דפרין מתייחס הערב (רביעי) למצב הביטחוני, ולמערכה שעדיין נמשכת בגבול הצפון.

לדבריו "צה"ל עמד בכל המטרות והיעדים שהוצבו לו למערכה באיראן". לסרוגים נודע גם כי בתוך 10 דקות הותקפו 100 מטרות של חיזבאללה. מדובר גם בכ-100 מטרות שרובן פיקוד ושליטה על מפקדים מדרגת השטח ועד בכירים - שמנהלים ת כל הלחימה מול כוחות צה"ל והעורף הישראלי.



בהמשך לתדרוך של דובר צה"ל, גורם בצה"ל אומר לסרוגים שהמבצע תוכנן בקפידה במשך שבועות עם כמה עשרות מטוסים ועשרות חימושים בדיוק כפי שהגדיר הדרג המדיני.

"אנחנו ממשיכים את הלחימה מול חיזבאללה ועושים הפרדה בין הזירות", אומרים בצבא. נציין שלא מדובר במכת סגירה בלבנון אלא במכת מוקד משמעותית על חיזבאללה במספר מוקדים במקביל.



לדברי צה"ל מדובר במבצע שהכותרת הזו הינה מבצע ממוקד רחב הנוגע גם בדרום לבנון, ביירות וגם בבקעא.

