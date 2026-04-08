אברי גלעד מפתיע: זה מה שאני חושב על הפסקת האש

איש התקשורת אברי גלעד, התייחס להכרזה על הפסקת האש עם איראן, ובחר 3 מילים כדי לתאר את מה שהוא מרגיש

תחת הכותרת "יאוש", כתב גלעד: "לפני שמכריזים על יאוש, לפני שמוציאים את המילים הכי חמוצות מהארון הגבוה, כדאי לנשום. לשמור את המילים הקשות לאחר כך. שום דבר לא נגמר, עדיין. יכול להיות שמדובר בתבוסה, יכול להיות שמדובר בעצירה לפני המשך וניצחון מפואר".

"אני בוחר היום במילים – אני לא יודע", כתב גלעד, והוסיף: "מספיק כדי להתייאש . המציאות תתגלה בפניי בזמן הקרוב. מרחב האי ידיעה, עם כמה שקשה לשהות בו, הוא המרחב המוגן שלי. כשאדע על בטוח ארשה לעצמי להשתולל. בינתיים נאחז באמונה שהכל לטובה".