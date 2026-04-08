מה קיים נתניהו מההבטחות בפתיחת מבצע שאגת הארי?

40 יום אחרי פרוץ מלחמת 'שאגת הארי' חזרנו להצהרה המוקלטת הראשונה של נתניהו כדי לבדוק מה מהמטרות הושגו? התוצאה - חלקית

40 יום אחרי פתיחת מבצע 'שאגת הארי' הוכרזה הפסקת אש זמנית של שבועיים, בין ארה"ב ואיראן, שכוללת גם את ישראל.

חזרנו להצהרה של נתניהו במוצאי שבת 'זכור' שעות ספורות לאחר תחילת המבצע. הנה קטעים מתוך הנאום המוקלט של נתניהו באותו ערב:

הודעת נתניהו בפתיחת המלחמה לשכת ראש הממשלה.

"הבוקר יצאנו ישראל ארה"ב למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר: המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח".

לא ברור האם האיום הקיומי על ישראל הוסר, המבצע נמשך 40 יום, הרבה מעבר למבצע עם כלביא (12 יום) שלא לומר מלחמת ששת הימים או מלחמת יום כיפור (21 יום). האם זה ככל הדרוש? כנראה שלא, כי הערב אמר נתניהו כי יש עוד יעדים והם יושגו בעתיד.

"במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות 'מוות לישראל', 'מוות לאמריקה'.

הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים והוא טבח בעמו שלו.

היום כבר כולם מבינים - אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו, ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה.

אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום".

שוב: האם ישראל שמה קץ לאיום הגרעיני מאיראן? לא ברור, כנראה שלא ובמישור הזה מטרת המלחמה לא הושגה.

"הבוקר, במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך שלושה וחצי עשורים, רודן אכזר זה שלח טרור ברחבי העולם, אימלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה. ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו".

חמינאי אכן חוסל, אבל התכנית להשמדת ישראל לא נעצרה. מאות טילים נורו לעבר העורף בישראל במהלך החודש האחרון. וגרמו להרוגים ולנזק עצום.

הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך - בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור.

זה אכן בוצע. ייתכן והפסקת האש קשורה גם לדיווח כי ישראל מיצתה את בנק המטרות הצבאי באיראן.

העם האיראני לא התקומם

"אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות".

המטרה השנייה של המלחמה, מלחמת אזרחים באיראן, לא התרחשה. האיראנים לא התמרדו, למרות חיסול יסודי של כוחות הבסיג' והמשטרה הפנימית האיראנית, העם לא התמרד.

דבריו של נתניהו לא התממשו: "ולכן אני שוב פונה אליכם, אזרחי איראן – אל תחמיצו את ההזדמנות, זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים. כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם. לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה - להפיל את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים"