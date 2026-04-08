למרות הפסקת האש: אלו הערים בהן לא יתקיימו מחר לימודים

שר החינוך יואב קיש פרסם לפני זמן קצר את מתווה החזרה ללימודים. באילו ערים לא יחזרו מחר לבתי הספר?

שר החינוך יואב קיש הנחה על חידוש הלמידה פנים אל פנים במוסדות החינוך החל ממחר בבוקר, בהתאם למדיניות ההתגוננות ולרשימת היישובים שהוגדרו כ"ירוקים" על ידי פיקוד העורף.

מנכ״ל המשרד הונחה להוביל את חזרת מערכת החינוך לפעילות בכלל הרשויות שאושרו, תוך הפעלת כלל המשאבים הנדרשים, במטרה לאפשר פתיחה מהירה, בטוחה ורציפה של מוסדות החינוך.

החזרה ללמידה צפויה להתבצע באופן נרחב ביישובים בהם הותרה פעילות חינוכית בהתאם להנחיות פיקוד העורף. באזורים בהם ההנחיות מגבילות את היקף הפעילות, הלמידה תתקיים בהתאם למתווים מותאמים ובכפוף ליכולת לקיים פעילות בסמוך למרחב מוגן תקני.

במסגרת החזרה לשגרה יינתן דגש על מעטפת רגשית לתלמידים, איתור צרכים והתאמות נדרשות, וכן על חזרה מדורגת בהתאם לתכניות עבודה שנבנו מראש.

משרד החינוך יאפשר את פתיחת המוסדות בהתאם לקצב ההתארגנות של הרשויות המקומיות ובהתאם לאילוצים בשטח, ולכן יתכנו רשויות בהן החזרה תהיה מדורגת.