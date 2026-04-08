השירות המטאורולוגי: זה המקום בו יהיו 40 מעלות

השירות המטאורולוגי מסכם את החג ואת כמות הגשמים שרדו במהלכו, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים

לאחר יממה של מזג אוויר סוער שכלל הצפות ושיטפונות, השירות המטאורולוגי מעדכן כי הגשמים התחדשו היום (רביעי) בשעות הצהריים, תוך התמקדות באזור מדבר יהודה, ים המלח והערבה הצפונית.

על פי הדיווח, בנחלים רבים באזור התפתחו שיטפונות, ביניהם נחל דוד, ערוגות, פרס, תמר וצפית. זאת בהמשך לשיטפונות שפקדו אתמול את חלקו הדרומי של ים המלח ולאחר שאמש נמדדו כמויות חריגות של 30-40 מ"מ גשם בתוך כשעתיים בתחנות שונות בעמק חפר, בהן מעברות, כפר ידידיה ובית יצחק.

בסוף השבוע הקרוב עדיין צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ, וטפטופים דומים עשויים לרדת גם בבוקר יום ראשון. עם זאת, המגמה צפויה להשתנות באופן קיצוני במהלך השבוע הבא.

השירות המטאורולוגי מתריע כי באמצע השבוע הבא צפוי שרב משמעותי ברחבי הארץ. הטמפרטורות צפויות לזנק ויתקרבו ל-40 מעלות באזור בצפון הנגב ובשפלה. עדכונים נוספים על גל החום יפורסמו בהמשך.