פיקוד העורף: חזרה לפעילות מלאה בכל הארץ - למעט בצפון

בעקבות הכרזת הפסקת האש הלילה בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד העורף מודיע הערב כי רוב שטח המדינה יעודכן לירוק, ויבוטלו כלל ההגבלות. גם הלימודים צפויים להתחדש ללא הגבלות

פיקוד העורף מודיע הערב (רביעי) במוצאי החג כי ניתן לקיים פעילות מלאה וללא הגבלות בכל הארץ, למעט ביישובי הצפון - בהתחשב בלחימה שעדיין מתנהלת מול חיזבאללה.

הפעילות כוללת גם חזרה ללימודים, בכל הארץ ורשויות רבות כבר הודיעו כי יפתחו החל ממחר את מערכת החינוך, למעט ביישובי הצפון, שם ניתן לקיים פעילות חינוכית בתוך מרחב מוגן תקני (גולן צפון, גליל עליון, המפרץ, קו העימות, קצרין וקדמת צבי).

התקהלות ביישובי הצפון מותרת בשטח פתוח עד 50 אנשים, ובמבנה עד 200 אנשים. ניתן לקיים פעילות במקומות עבידה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בשאר הארץ אין מגבלות כלל, למעט בגליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - שם חלה מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים. מקומות העבודה פועלים גם באזורים אלה ללא הגבלות וגם הפעילות החינוכית.