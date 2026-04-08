הותר לפרסום: סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ נפל בלחימה בלבנון

דובר צה"ל מתיר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנהרג בקרבות בלבנון.
סמ״ר טובאל יוסף ליפשיץ (Touvel ), בן 20, מבית שאן, לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.
טובאל הוא החלל ה-937 במלחמת חרבות ברזל.
בערב החג יצא כוח של גולני לפשיטה בכפר א-טייבה בגזרה המרכזית של דרום לבנון, קילומטרים ספורים מהגבול.
במהלך הפעילות הם נתקלו על ידי מחבלי חיזבאללה, בקרב נהרג טובאל הי"ד ועוד 5 לוחמים נפצעו מהם 1 במצב קשה.
הלוחמים השיבו אש וצה"ל תקף מהאוויר את האזור.
בעיריית בית שאן ספדו לו: "עיר שלמה כואבת ומשתתפת בצערם של ההורים שדמית ויאיר, אחיו ואחיותיו שילה, ארגמן, רימון והללי וכל משפחת ליפשיץ היקרה".
