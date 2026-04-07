נתניהו מצטרף לאיום הדרמטי של טראמפ: "נכתוש את משטר האימים"

ראש הממשלה נתניהו פרסם כעת גם הוא הודעת עדכון על ההתקדמות בלחימה באיראן, לאחר שהנשיא טראמפ פרסם מוקדם יותר איום חריף ביותר, בו הזהיר מהשמדה מוחלטת של החברה האיראנית, גם ראש הממשלה מבטיח להמשיך בתקיפות בפעילות נגד המשטר.

- דוברות ראש הממשלה.

״אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר-שאת, ובעוצמה הולכת וגוברת" הודיע ראש הממשלה.

והוסיף והתייחס לפעולות העצימות האחרונות שבוצעו על ידי ישראל בשטח איראן "אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם כדי להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארה״ב וגם את מדינות האזור - אותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני".

"זו הנקודה המרכזית: הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הן נועדו להחליש ולכתוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים", הסביר נתניהו.

ראש הממשלה נתניהו סיכם את דבריו בהבטחה והתחייבות: "זו כבר לא אותה איראן, זו גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה".