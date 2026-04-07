מבזקים
סרוגים

טראמפ באיום חסר תקדים לאיראן: "הלילה תרבות שלמה תימחק"

הנשיא טראמפ מתחייב לעמוד באיומיו להשמדת התשתיות האזרחיות של איראן, ומשגר איום אזהרה אחרון, וחריף באופן חסר תקדים

יאיר אמר
כ' ניסן התשפ"ו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא נסוג מהדד-ליין האימתני שהציב אל המשטר בטהראן, ומשגר מה שנראה כמו מסר אחרון, וחריף יותר מכל קודמיו, רגע לפני השמדה חסרת תקדים.

הודעת טראמפ

הנשיא טראמפ איים לפני זמן קצר ברשת החברתית: "הלילה תרבות שלמה תימחק ותמות, לעולם לא תשוב להיות כפי שהייתה, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל כנראה שאעשה".

טראמפ המשיך והדגיש: "לאחר שהבאנו להחלפתו של המשטר האיראני, והחלפנו את המנהיגים באנשים חכמים ופחות קיצוניים, ייתכן שתהיה אפשרות לשינוי מהפכני נפלא, מי יודע? אנחנו נגלה הלילה".

לבסוף חתם הנשיא טראמפ את דבריו והתחייב: "הלילה יהיה אחד הלילות החשובים, היסטוריה מסובכת וארוכה בת ה-47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות יגיעו אל סופם, שהאל יברך את אנשי איראן הנהדרים!".

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה