דיווח דרמטי: תקיפות קטלניות באי חראג' באיראן

סוכנות הידיעות "מהר" האיראנית מדווחת כי האי חארג' - מרכז תעשיית הנפט האיראנית - הותקף היום (שלישי) מספר פעמים.





כידוע, האי הוא נכס משמעותי מאוד למשטר האירני בשל חשיבותו לשוק הנפט.

נזכיר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש כי קיבל טיוטות והצעות מהאיראניים, אך שהן לא מספקות, והודיעה כי הדד ליין לתקיפה הרסנית נותר כמו שהיה קודם.

במענה לשאלות כתבים הסביר הנשיא: "הם הגישו לנו הצעה, הצעה משמעותית אבל היא לא מספיק טובה, זה צעד משמעותי אבל לא מספק. הדד ליין (לתקיפות על תחנות האנרגיה) נשאר כמו שהיה, אנחנו נראה מה יקרה".

טראמפ הוסיף לאיים: "אם הם לא ייכנעו, לא יהיו להם גשרים, לא יהיו להם תחנות כוח, אני לא רוצה להגיד מה עוד, יש דברים אפילו גרועים יותר, אבל אני לא רוצה לאמר אותם פה, אם זה תלוי בי ניקח להם גם את הנפט, הוא פשוט יושב שם".



