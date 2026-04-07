"מצב הרוח של שרה נתניהו לא טוב, יש דאגה גדולה"

מקרוב למשפחת נתניהו התייחס לתחושות הקשות במשפחה בתקופה האחרונה ומסר: "מצבה של שרה נתניהו לא טוב, יש דאגה גדולה"

המגיש גדעון אוקו, שוחח ברדיו 103fm עם בני ציפר, חבר של משפחת נתניהו, ושאל אותו מה שלומם של המשפחה ושל אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, בימים אלו של המלחמה.

בדבריו מסר ציפר: "אנחנו מתכתבים בווצאפ, מה אפשרר להגיד? לא קל, יש דאגה גדולה והרבה חרדות".

נזכיר, כי לאחרונה הוצע לגברת נתניהו להשיא משואה ביום העצמאות, אלא שהיא דחתה זאת בנימוס.

ציפר טען כי מדובר ברעיון של מקורבים "מעריצים מדי" וציין כי שרה עצמה התנגדה לכך. "שרה אישה חכמה, היא התנגדה", אמר והוסיף עקיצה: "אישית אני חושב שמגיע לה להדליק משואות, אבל להרבה אנשים אחרים גם מגיע".

