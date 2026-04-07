2 קציני צה"ל ואזרח יואשמו בפרשיית ההברחות לעזה

המשטרה שב"כ ודובר צה"ל, מסרו כעת (שלישי) כי בתום חקירה משותפת של שב״כ, היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת הוגשו לפני זמן קצר הצהרות תובע נגד שני קציני צה"ל ואזרח בחשד למעורבות בפרשיית הברחות לעזה בתמורה לבצע כסף.

כאמור, בשבועות האחרונים התנהלה בשב״כ, ביחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל וביחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת חקירה שעניינה הברחת סחורות לרצועת עזה בתוך משאיות הסיוע ההומניטרי בתמורה לקבלת מאות אלפי שקלים.

במהלך החקירה עלה החשד כי תושב רהט, נאסר אבו מוסטפא ניצל את קשריו עם קצין בשירות מילואים על מנת לבחון את אפשרות ביצוע הברחות לרצועת עזה.

בהמשך, לאחר שגיבשו השניים את התכנית לאופן ביצוע ההברחות, יצר הקצין בשירות מילואים קשר עם הקצין שבשירות בקבע, על מנת להכניס יחד סחורה, לרבות סחורה אסורה, בין היתר, מאות אלפי סיגריות ומספר מכשירי סלולר לגורמים בתוך רצועת עזה, בתמורה לרווח של מאות אלפי שקלים בגין המעשים.

במהלך החקירה אספו צוות החוקרים ראיות נגד קצין בשירות קבע בדרגת סגן אלוף וקצין במילואים בדרגת רב סרן, שניצלו את תפקידם הצבאי ונגישותם למידע על משאיות הסיוע. המשאיות המדוברות נעצרו בשל תקלה בדרך לרצועת עזה, ובתוכן הסליק האזרח את הסחורה האסורה, כשהגיע לתקן אותן.

כתבי האישום צפויים להיות מוגשים בקרוב. שב״כ, צה״ל ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות ההברחות המהווה איום ישיר על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה.