"לא אוותר עד שהיועמ"שית העבריינית תשלם את המחיר"

פרשת הפצ"רית טרם הסתיימה. חבר הכנסת מהליכוד הבטיח ללוחמי כוח 100: "לא אוותר עד שגלי בהרב מיארה ועמית איסמן העבריינים ישלמו את המחיר על חלקם בעלילת הדם הזו"

חבר הכנסת משה סעדה השתתף אמש (שני) באירוע הוקרה ללוחמי כוח 100, שם הוא התחייב שהוא לא ינוח עד שהיועמ"שית ופרקליט המדינה ייענשו.

בדבריו הוא מסר: "‏אמש זכיתי להשתתף באירוע הוקרה והצדעה ללוחמי כוח 100, שמצאו את עצמם נאבקים בעלילת דם חמורה ושקרית שנוצרה על ידי מערכת המשפט והתקשורת.

‏כבר מרגע מעצרם נלחמתי מול בכירי מערכת המשפט, ונגד גיא פלג שאחראי להפצת עלילת הדם הזו בעולם, כדי להפריך את הסיפור ולנקות את שמם. לשמחתי הרבה וכנגד כל הסיכויים הצלחנו לחשוף את האמת. עלילת הדם קרסה, כתבי האישום בוטלו, בכירי מערכת המשפט הצבאית אף נחקרו והלוחמים חזרו לשרת בצה״ל".

עוד מסר סעדה: "‏בשיח שקיימתי עם הלוחמים באירוע ההוקרה, הבטחתי שוב שלא אוותר עד שמעגל הצדק ייסגר באופן מלא, ועד אשר גלי בהרב מיארה ועמית איסמן העבריינים ישלמו את המחיר על חלקם בעלילת הדם הזו".