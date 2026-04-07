איראן באיום לישראל: "הנקמה בדרך"

ארגון המודיעין של משמרות המהפכה האיראניות, התחייב לנקום את חיסולו בתקיפה ישראלית של מפקד הארגון, מג'יד ח’אדמי.

בהודעה שפורסמה באתר הרשמי של משמרות המהפכה, נאמר כי על ישראל להמתין ל"נקמה גדולה" בשעות הקרובות על חיסול ח’אדמי - נקמה שתכוון נגד מתכנני ומבצעי התקיפה האווירית.



ח'דאמי החליף את קודמו בתפקיד, מוחמד כזאמי, שחוסל על ידי חיל האוויר במהלך מבצע עם כלביא. לח'דמי תואר דוקטור בביטחון לאומי ודוקטורט במדעי ההגנה האסטרטגיים. [ הוא הופיע בתקשורת לעיתים כמג'יד ח'דמי ולעיתים כמג'יד חוסייני. לא ברור מה שמו החוקי.



בצה"ל אישרו את חיסולו של הבכיר וציינו כי ח'אדמי פעל לקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל וכלפי יהודים ברחבי העולם ולקח חלק בניסיונות פגיעה ביעדי איש אמריקאים, ואף היה אמון על מעקב אחר אזרחי איראן כחלק מדיכוי המחאות הפנימיות באיראן.

