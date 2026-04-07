פגיעה ישירה בנהריה; 2 פצועים בזירה

מטחים בלתי פוסקים של רקטות לעבר הצפון. במטח האחרון, פגיעה ישירה בנהריה, שריפה ונזק במקום, 2 פצועים קל בזירה.
במד"א עדכנו כי שני בני אדם נפצעו באורח קל בזירת הנפילה בנהריה. בנוסף, הצוותים מטפלים גם בשני נפגעי חרדה.
צילום מבצעי מד"א
פגיעה ישירה במבנה בנהריה. שריפה ונזק רב במקום, 2 פצועים קל בזירה
מטחים בלתי פוסקים של רקטות לעבר הצפון. במטח האחרון, פגיעה ישירה בנהריה, שריפה ונזק במקום, 2 פצועים קל בזירה.
במד"א עדכנו כי שני בני אדם נפצעו באורח קל בזירת הנפילה בנהריה. בנוסף, הצוותים מטפלים גם בשני נפגעי חרדה.
