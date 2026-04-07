הערכה בישראל: 24 השעות הקרובות קריטיות ביותר

במקביל לדיווחים בשעות האחרונות, על כך שבארה"ב די מיואשים מהגעה להסכם מול איראן, גורם ישראלי מוסר כי 24 השעות הקרובות - המכריעות ביותר במלחמה.

אם זה היה תלוי בדרג המדיני באיראן, כבר הייתה הפסקת אש מזמן. יש ספק לגבי השליטה שלהם, כך מסר עמית סגל.

אמש, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למה שיקרה אם לא יושג הסכם עם איראן עד הדד-לייו שהציב להיום (20:00 בערב לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב, או שעה 3:00 בלילה שבין שלישי לרביעי לפי שעון ישראל). ל דבריו, "תוך ארבע שעות, אם נרצה, כל תחנת כוח תוצא מכלל שימוש, תעלה באש, תופצץ ולא תהיה בשימוש יותר לעולם". הוא הוסיף: "כל גשר באיראן יושמד עד חצות. אנחנו לא רוצים שזה יקרה". הנשיא אמר עוד כי פתיחת מצר הורמוז היא "יעד מרכזי" עבורו, וכשנשאל האם יהיה מוכן לסיים את המלחמה כשאיראן יכולה לגבות תשלום על מעבר בנתיב הימי האסטרטגי הזה - ציין שדווקא ארה"ב צריכה לגבות שם תשלום





