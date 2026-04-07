בול למימונה: מתכון למופלטה הכי טעימה שתאכלו

לקראת חג המימונה הבא עלינו לטובה, קבלו מתכון הכי טעים שתאכלו למופלטה עם דבש חמאה, או בלי כלום

גם אם אתם לא מרוקאים, אין פירוש הדבר שעליכן לוותר על מעדן האלים הזה שנקרא מופלטה. המאכל שפופולרי של חג המימונה, הוא חם, טעים, מפנק, ומתאים בדיוק לחמץ הראשון של אחרי הפסח.

המרכיבים

לבצק

1 קילו קמח

1/2 כף שמרים יבשים

1 כף מלח

3 כפות סוכר

600 מ״ל מים פושרים

3 כפות שמן

להגשה

דבש

חמאה רכה

כל ממרח שתרצו

ההכנה

הכנת הבצק והלישה

בקערת המיקסר מערבבים את המצרכים היבשים: קמח, שמרים, מלח וסוכר.

את רוב המים ואת השמן, ומחילים בלישה עם וו לישה במהירות איטית.

לאחר דקה של ערבול, בודקים את המרקם: אם הבצק יבש, יכלול את יתרת המים. המטרה היא לקבל בצק רך מאוד ומעט דביק .

חשוב: לשים לפחות 10 דקות . כדי לוודא שאין שאריות קמח שלא נטמעו.

מכסים ונותנים לבצק לנוח כ-30 דקות (אם אתם בלחץ של זמן, ניתן לדלג על שלב זה, אך המנוחה משפרת את האלסטיות).

"אמבטיית" השמן והכדורים

שופכים בקבוק שמן שלם בתוך מגש עמוק ורחב.

קורצים מהבצק כדורים בגודל קלמנטינה. מגלגלים כל כדור על שטח העבודה עד לקבלת צורה עגולה וחלקה.

מנחים את הכדורים בתוך השמן (משתדלים לשמור על רווח כדי שלא יידבקו). הופכים אותם כך שיהיו עטופים בשמן מכל הכיוונים.

נותנים לכדורים לנוח בתוך השמן עבודה 20 דקות .

טכניקת פתיחה והטיגון (הערה המנצחת)

מחממים בת רחבה או סיר פלט (טפלון) על להבה בינונית. אין צורך לשמן את המחבת .

פותחים כדור בצק על שיש ממך בעזרת הידיים בלבד, עד לקבלת עלה דק ושקוף.

מנחים את העלה הראשון על המחבת. בזמן שהוא מזהיב, פותחים כדור נוסף לעלה דק.

השיטה: הופכים את המופלטה הראשונה שבמחבת, ומיד מניחים עליה (על הצד המוכן) את העלה החדש.

לאחר דקה, הופכים את שתיהן יחד (כשהעלה הטרי פונה עכשיו למטה) ומניחים עלה נוסף מלמעלה.

ממשיכים כך: הופכים את כל הערימה ומניחים עלה חדש על הצד החם.

כשהערימה הופכת לכבדה (אחרי כ-10 יחידות), מוציאים ומתחילים אותה ערימה חדשה.

הגשה מנצחת

המופלטה במיטבה כשהיא לוהטת. מורחים חמאה, מזלפים דבש בנדיבות, מגלגלים ומגישים מיד לשולחן.