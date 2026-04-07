אימו של גיא לודר הי"ד בבקשה קורעת לב

אימו של גיא לודר הי"ד, שנפל בקרב בלבנון, פרסמה את זמני ישיבת השבעה וביקשה מעם ישראל כולו להגיע.

בעקבות החג, השבעה נדחתה ותתחיל כאמור מאור יותר. בדבריה היא כתבה: "אתם מוזמנים לבוא מתי שאתם רוצים. פינקו אותנו בשבעה ארוכה עד רביעי הבא. אז תבואו, כי הכי מפחיד אותי כרגע זה השקט.

תבואו מתי שאתם רוצים, אין מגבלה של שעות. ומי שמפחד בימים אלו לנסוע אליי, תהיה הזדמנות שניה ושלישית ואף יותר מזה. אני לא מאמינה שהשקט יפסיק להפחיד אותי מתישהוא".

בהלוויתו ספדה לו אימו חגית: "איך אפשר לקבור ילד, איך אפשר לכתוב הספד על הילד שלך. הילד הטהור היפה החכם המוכשר הכריזמטי והאהוב פצצת אנרגיה ושמחה, שרק לפני כמה ימים שר איתנו בליל הסדר את כל השירים".

גיא היה חתום על כרטיס אדי, ולאחר מותו איבריו נתרמו והצילו חיים.

