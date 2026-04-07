הנחיות פיקוד העורף לשביעי של פסח

בצל התארכות המלחמה נגד איראן ורגע לפני סיומו של חג הפסח, פיקוד העורף פרסם את ההנחיות המעודכנות לחג

בתום הערכת מצב שנערכה הבוקר (שלישי), מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בשלב זה ללא שינוי. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף החל מהיום בשעה 11:00 ועד ליום חמישי, 9 באפריל 2026, בשעה 20:00.

בפיקוד העורף מציינים כי הם מקיימים הערכת מצב שוטפת לבחינת הפעילות החינוכית וההתקהלויות באזורים הנמצאים תחת מדרג פעילות מצומצמת. על פי המפה המעודכנת, חלקים נרחבים מהמדינה, בהם גוש דן, ירושלים, השפלה והדרום, ממשיכים לפעול תחת הגבלות אלו.

פירוט ההנחיות לפי אזורים

באזורי קו העימות, גולן דרום, גליל עליון, המפרץ, מרכז הגליל, העמקים, שרון, דן, ירקון, השפלה, ירושלים, ים המלח, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב ואילת, חלות המגבלות הבאות:

פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילות חינוכית.

התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 אנשים ובמרחב מוגן תקני בלבד. החופים באזורים אלו סגורים לציבור.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

באזורי גולן דרום (למעט קצרין), גליל תחתון, בקעת בית שאן, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, בקעה, שומרון, יהודה ושפלת יהודה (למעט בית שמש), עוטף עזה וערבה, ההנחיות מאפשרות גמישות רבה יותר:

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח עד 50 אנשים, ובמבנה עד 100 אנשים (בכפוף להגעה למרחב מוגן). החופים באזורים אלו סגורים לציבור.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בפיקוד העורף שבים ומדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להוראות המצילות חיים, ולחפש את ההנחיות הרלוונטיות ליישוב הספציפי בפורטל החירום הלאומי.