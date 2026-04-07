הרב אברהם סתיו משיב לפילבר: "זו הטעות העמוקה שלך"

הרב אברהם סתיו מגיב לניתוח של שלמה פילבר את סערת עלוני השבת, ומשיב לו בניתוח משלו

הרב אברהם סתיו הגיב היום (ג') לניתוח שפרסם שלמה פילבר, בו זוהה הרב ועלון השבת 'הדור' עם זרמים פוליטיים משמאל. בתגובתו מתח הרב סתיו ביקורת על הניסיון לצמצם כל תופעה דתית או חברתית למסגרת של שיח אלקטורלי.

"הטעות העמוקה של מר פילבר, בעיניי, היא בחוסר היכולת להתבונן בתופעה - עלון שבת, זרם תורני, מחלוקת ציבורית - בלי לחשוב מיד: 'איך אני בונה ממנה קואליציה?'", כתב הרב סתיו.

לדבריו, מכאן נובעות טעויות בזיהוי שלו ושל העלון עם תנועות שמאל: "ערכים של הוגנות ופתיחות וחופש ושוויון אינם קשורים לשמאל אלא מהווים חלק מלב לבו של המיינסטרים". הרב הוסיף כדוגמה את אורי אורבך ז"ל, וציין כי אינו רואה אותו "חובר אידיאולוגית לתורת לחימה או מצביע בעד חוק הפטור מגיוס".

הרב סתיו ביקש להזכיר כי הציונות הדתית היא בראש ובראשונה תורה וערכים, ולא רק שם של מפלגה. "היא מפעל ארגוני חסד ותנועות נוער וספרות תורנית ואפילו עלוני בית כנסת", ציין.

בסיום דבריו קרא הרב להימנע מהשתלטות השיח הפוליטי על הזהות המגזרית: "אסור לתת לשיח הפוליטי הצר, שנוטה להיות אלים וחד צדדי כמו הרשתות שבהן הוא מתקיים, להכתיב לנו מי נהיה".