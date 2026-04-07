דובר צה"ל באזהרה חריגה: "עד לשעה 21:00"

דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) הודעה מיוחדת בשפה הפרסית המיועדת לציבור באיראן. בהודעה קרא הדובר לאזרחים להימנע מנסיעה ברכבות או משהייה בסמוך למסילות הברזל ברחבי המדינה עד לשעה 21:00, בשל סכנה ממשית לחייהם.

האזהרה מגיעה על רקע כוונות לתקוף תשתיות אסטרטגיות המשמשות את המשטר האיראני. גורם ביטחוני מסר לגל"צ כי הרכבות באיראן מהוות חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי של המשטר, ומשמשות בין היתר להעברת אמצעי לחימה ממקום למקום.

לאור השימוש הצבאי שעושה איראן ברשת המסילות, הבהיר הגורם כי ישראל צפויה לפעול נגד תשתיות אלו בזמן הקרוב. האזהרה הישירה לציבור נועדה למנוע פגיעה בחיי אדם בעת תקיפת נכסי המשטר.