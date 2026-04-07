הרב אברהם סתיו: זה היה התנאי שלי לראיון עם רביב דרוקר

הרב אברהם סתיו הגיע לאולפני רשת 13 לראיון בתכניתו של רביב דרוקר. אך עוד לפני כן הוא הציב תנאי אחד להגעתו

אחרי שהראיון שלו בערוץ 14 בוטל, הרב אברהם סתיו הגיע לראיון בתכניתו של רביב דרוקר ברשת 13 בעקבות סערת נאור נרקיס ועלון השבת 'הדור'. לאחר הראיון פרסם הרב אברהם פוסט קצר בו חשף את התנאי שלו להגיע לראיון, ולאיזו שאלה הוא לא היה מוכן.

הרב סתיו כתב: "כשביקשו מערוץ 13 שאגיע לדבר עם רביב דרוקר על הסיפור של נרקיס ו'הפטריוטים' ו'הדור', השבתי שאני מסרב לדבר על כלי תקשורת אחד בכלי אחר. רק כשהבהירו שהכוונה היא לעסוק בנושא העקרוני, בלי מילה רעה על שום ערוץ, הסכמתי בשמחה".

הרב סתיו שיתף כי "בדרך חשבתי על תשובות לשאלות שונות, על ערכי הציונות הדתית ועל גבולות חופש הביטוי ועל יושרה ולימוד זכות בתקשורת. רק שאלה אחת של דרוקר תפסה אותי לגמרי לא מוכן: "לא הבנתי מה בכלל הקונספט של 'עלון בית כנסת', בבית הכנסת לא אמורים להתפלל?".