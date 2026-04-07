ישר לחשבון הבנק: ביטוח לאומי בהודעה משמחת

רגע לפני סיומו של חג הפסח שאופיין בהוצאות כספיות גדולות, ביטוח לאומי מפרסם הודעה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי הודיע על הקדמת מועד תשלום הקצבאות המרכזיות של חודש אפריל 2026. על פי ההחלטה, הקצבאות שמשולמות בדרך כלל ב-28 בכל חודש, יופקדו בחשבונות הבנק כבר ביום חמישי, ה-23 באפריל.

ההחלטה להקדים את התשלומים מגיעה בתזמון חשוב, לקראת סיום חופשת חג הפסח וחגיגות המימונה. ימים אלו מתאפיינים בהוצאות כספיות כבדות במיוחד עבור משקי הבית, והמהלך נועד לסייע למקבלים לאזן את תקציב המשפחה עם החזרה לשגרה המלאה שתחל מיד לאחר מכן.

אלו הקצבאות שיוקדמו

בין הקצבאות שיופקדו כבר ב-23.4 ניתן למצוא את קצבת אזרח ותיק ושאירים, נכות כללית, סיעוד וניידות. כמו כן, יוקדמו תשלומי נפגעי עבודה, דמי מזונות, אסירי ציון ושיקום. שאר הקצבאות שאינן נכללות ברשימה זו ישולמו במועדן המקורי במהלך החודש.

בביטוח הלאומי מדגישים כי המהלך מתבצע באופן אוטומטי לטובת הציבור, ואין כל צורך בפנייה למוקדי השירות או בהגשת בקשה מיוחדת. הכסף צפוי להופיע בחשבונות הבנק של הזכאים החל משעות הבוקר של אותו יום חמישי.