אזהרה לשעות הקרובות: חשש לפציעות והפסקות חשמל

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על סופות רעמים וברקים בצפון, במרכז ובים התיכון ב-07/04 מהשעה 7:00 בבוקר, עד השעה 10:00. על פי ההתראה, סופות רעמים וברקים נעות לכיוון מזרח במהירות 30 קמ"ש.
למה ניתן לצפות
- יתכנו פציעות עד כדי סכנת חיים כתוצאה מפגיעות ברקים בזמן שהייה בשטח פתוח.
- תיתכן הפרעה מקומית באספקת חשמל ובשל כך בשירותים אחרים.
- תיתכן פגיעה במכשירים חשמליים בשל פגיעות מתח גבוה.
- יתכן נזק מקומי למבנים ותשתיות בשל פגיעת ברק ואו משבי רוח חזקים.
- חשש לפגיעה בכלי תעופה ושיט.
כיצד מומלץ להתנהג
- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
- יש להימנע משהייה בשטחים פתוחים או בסביבת עצמים גבוהים.
- יש להיזהר מחפצים אשר עלולים להתעופף ברוח.
תגובות