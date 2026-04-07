אזהרה לשעות הקרובות: חשש לפציעות והפסקות חשמל

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתנהג?

כ' ניסן התשפ"ו
סופת ברקים צילום: נתי שוחט/ פלאש90

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על סופות רעמים וברקים בצפון, במרכז ובים התיכון ב-07/04 מהשעה 7:00 בבוקר, עד השעה 10:00. על פי ההתראה, סופות רעמים וברקים נעות לכיוון מזרח במהירות 30 קמ"ש.

למה ניתן לצפות

- יתכנו פציעות עד כדי סכנת חיים כתוצאה מפגיעות ברקים בזמן שהייה בשטח פתוח.

- תיתכן הפרעה מקומית באספקת חשמל ובשל כך בשירותים אחרים.

- תיתכן פגיעה במכשירים חשמליים בשל פגיעות מתח גבוה.

- יתכן נזק מקומי למבנים ותשתיות בשל פגיעת ברק ואו משבי רוח חזקים.

- חשש לפגיעה בכלי תעופה ושיט.

כיצד מומלץ להתנהג

- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

- יש להימנע משהייה בשטחים פתוחים או בסביבת עצמים גבוהים.

- יש להיזהר מחפצים אשר עלולים להתעופף ברוח.

השירות המטאורולוגי התראה מטאורולוגית ברקים

