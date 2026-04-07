המתווה אושר: זה היום בו יתחדשו הלימודים

ראש הממשלה והשרים אימצו את המתווה של שר החינוך יואב קיש. זה היום בו הלימודים יחודשו גם בערים הכתומות

בתום דיון לילי מתוח בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו והשרים קיש, כ"ץ וסמוטריץ', הוכרע כי הלימודים במוסדות החינוך יחזרו לפעילות חלקית החל מיום ראשון הקרוב. ההחלטה התקבלה לאחר אימוץ המתווה של שר החינוך יואב קיש, וזאת למרות התנגדותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שדרש להשבית את המערכת עד תום המלחמה ולפצות על ימי הלימוד בחודשי הקיץ.

על פי עקרונות המתווה שאושר, תלמידי גני הילדים וכיתות א'-ג' יחזרו ללמוד באופן מלא ככל הניתן. בשאר שכבות הגיל תתקיים הלמידה במתכונת של קפסולות, כאשר כל הפעילות כפופה להנחיות פיקוד העורף.

חזרה מודולרית לפי רמת המיגון

במשרד החינוך מדגישים כי מימוש המתווה לא יהיה אחיד בכל הארץ, אלא יבוצע בגישה מודולרית בתיאום עם הרשויות המקומיות. החזרה ללימודים תתבצע תוך התחשבות ביכולת המיגון הספציפית של כל מוסד חינוכי ובשונות הביטחונית שבין האזורים השונים.

במועצת התלמידים והנוער הארצית בירכו על ההחלטה וציינו כי "שגרת הלמידה בחירום ממשיכה ומציבה עימה אתגרים". עם זאת, במועצה הדגישו כי הם מצפים כעת למתווה בגרויות עדכני ומותאם לתלמידים, שיכלול הוספת מועדי בחינה והתאמות למצב הביטחוני.