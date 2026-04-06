יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על לירון ויצמן

היא הפכה מזמן לחלק בלתי נפרד מהסלון של כולנו, בין אם זה בשידור חי מול הבית המפורסם במדינה או בתכניות האקטואליה. לירון ויצמן היא הרבה יותר מ"מנחת ריאליטי" – היא עיתונאית, אשת תוכן ואייקון אופנה. הנה 10 עובדות על האישה שגורמת לזה להיראות כל כך קל:

ההתחלה אצל גיא פינס: הפריצה הגדולה שלה הייתה בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס". ויצמן החלה שם ככתבת שטח ומערכת, ומהר מאוד הפכה ליד ימינו של פינס ולאחת הדמויות המזוהות ביותר עם עולם הבידור בישראל.

לימודים אקדמיים: היא מחזיקה בתואר ראשון בתקשורת מהמרכז הבינתחומי הרצליה. בניגוד למה שחלק חושבים, הדרך שלה למסך עברה דרך הבנה מעמיקה של עולם המדיה.

המעבר הגדול ל"רשת": בשנת 2018 היא עשתה את אחד הצעדים המשמעותיים בקריירה שלה כשעזבה את קשת ועברה למתחרה, רשת 13, כדי להנחות את "האח הגדול".

שידורים חיים תחת לחץ: ויצמן ידועה ביכולת שלה לנהל שידורים חיים מורכבים. ב"האח הגדול" היא מתמודדת עם אוזנייה שבה צועקים לה הוראות, קהל רועש ומצבים בלתי צפויים – ועושה זאת במינימום טעויות.

אייקון אופנה: כל הופעה שלה בשידור הופכת מיד לשיחת היום בקרב חובבי אופנה. הסטייל שלה נחשב לנקי, מתוחכם וקפדני, כשהיא משלבת בין מעצבים ישראלים למותגים בינלאומיים.

לא רק ריאליטי: מלבד "האח הגדול", ויצמן הנחתה תוכניות אקטואליה ואירוח, ביניהן "לפני החדשות" ותוכנית הרדיו של "סלוצקי ודומינגז", שם הפגינה יכולות הגשה עיתונאיות וחדות.

חיי משפחה: לירון נשואה לאורי סמית', עורך דין במקצועו. לשניים יש שתי בנות, והיא מרבה לשתף (במינון הנכון) על האתגרים שבשילוב קריירה תובענית עם אימהות.

כושר זה מחייב: היא ידועה כחובבת כושר מושבעת. בראיונות סיפרה בעבר שהאימונים הם הדרך שלה לשמור על שפיות וריכוז בתוך לוח הזמנים הצפוף.

הפחד הגדול: למרות שהיא נראית בטוחה בעצמה על הבמה מול אלפי אנשים, היא הודתה בעבר ששידור חי עדיין מעורר בה פרפרים בבטן בכל פעם מחדש.