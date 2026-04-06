15 שנה לכיפת ברזל

זה קרה היום לפני חמש עשרה שנה. ב- 7 באפריל בשנת 2011, בשעה 18:20, נרשם רגע היסטורי כאשר נשמע בקשר המבצעי ״אלפא”- האות שניתן ליירוט מוצלח ראשון של רקטה ששוגרה מרצועת עזה לעבר ישראל.

רגע זה סימן עידן חדש בהגנה האקטיבית, יכולת זו שינתה מן היסוד את תפיסת ההגנה של ישראל ויכולתה להתמודד עם איומים רקטיים. כיפת ברזל- היא מערכת הגנה אווירית לטווח קצר ובינוני, רב-משימתית ומוכחת מבצעית, המסוגלת להתמודד בו־זמנית עם מגוון רחב של איומים, בהם טילים רקטות, טילי שיוט וכנגד איומי כטב"מים ואיומים אוויריים נוספים. המערכת פועלת ביעילות כנגד מטחים צפופים, ביום ובלילה ובכל תנאי מזג אוויר.

90% הצלחה

במהלך 15 שנות פעילותה רשמה המערכת למעלה מעשרת אלפי יירוטים מבצעיים והציגה שיעורי הצלחה של למעלה מ- 90%.

לאורך השנים פעלה המערכת בהצלחה בשורה ארוכה של מלחמות ומבצעים, בהם מבצע "צוק איתן", מבצע "שומר החומות", מבצע "עלות השחר", מבצע "מגן וחץ", מלחמת "חרבות ברזל", מבצע "עם כלביא" ומבצע "שאגת הארי"- והיוותה מרכיב מרכזי בהגנה על העורף הישראלי.

המבנה המודולרי של המערכת מאפשר שילוב עם מערכות הגנה נוספות, והיא יכולה לפעול באופן עצמאי או כחלק ממערך הגנה האווירית. פיתוחה של המערכת הושלם בפרק זמן קצר של כשנתיים וחצי בלבד - הישג הנדסי יוצא דופן בקנה מידה בינלאומי. על תרומתה לביטחון המדינה זכתה המערכת בפרס ביטחון ישראל, מן העיטורים היוקרתיים ביותר בתחום הביטחוני.

ברפאל מציינים כי הצלחתה של המערכת היא תוצאה של שילוב בין מצוינות הנדסית, שיתוף פעולה הדוק ורב-שנים עם מנהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון וחיל האוויר ולמידה מתמשכת מהשטח. לאורך השנים עברה המערכת שדרוגים והתאמות, והיא ממשיכה להתפתח נוכח אתגרים מבצעיים משתנים הצלחתה של המערכת בזירה המבצעית בישראל מובילה להתעניינות בינלאומית רחבה וגם חיל הנחתים של ארה"ב (המארינס), בחרו בה לחיזוק יכולות ההגנה האווירית שלהם.

כיפת ברזל ימית

משפחת כיפת ברזל כוללת את המערכת הימית C-Dome , שבנובמבר 2017 הוכרזה כמבצעית והיירוט המבצעי הראשון שלה התבצע ב-9 באפריל 2024 במהלך מלחמת "חרבות ברזל". כיום המערכת מותקנת בספינות סער 6 של חיל הים עם יכולת להגן בפני רקטות, טילי שיוט וכטב"מים.

כיפת ברזל צילום: (צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון)

מעבר להישגיה המבצעיים, הפכה כיפת ברזל במהלך השנים לסמל בינלאומי- לא רק של חדשנות ונועזות טכנולוגית, אלא של תפיסת הגנה מתקדמת. בנוסף, המערכת הפכה לסמל תרבותי נוכח בשיח הציבורי וביצירה הישראלית, היא מופיעה ומתכתבת עם המציאות בסדרות טלוויזיה, זוכה לאזכורים בסרטים ואף מחלחלת לעולם המוזיקה ומשמשת כדימוי לחוסן, הגנה ועמידות. מעבר לכך, המושג “כיפת ברזל” הפך לביטוי שגור בשפה היומיומית, המשמש לתיאור מנגנוני הגנה- עדות להשפעתה העמוקה לא רק על ביטחון המדינה, אלא גם על התרבות והזהות הישראלית.

גם בימים אלו, במבצע "שאגת הארי" עם ציון 15 שנים להפעלתה המבצעית, כיפת ברזל ממשיכה להוות נדבך מרכזי בתפיסת ההגנה הרב-שכבתית של מדינת ישראל- עדות ליכולת טכנולוגית פורצת דרך ולמחויבות מתמשכת לביטחון המדינה ואזרחיה, גם אל מול אתגרי העתיד.

יו"ר רפאל,פרופ׳ יובל שטייניץ: ״בנוסף על היותה של כיפת ברזל מערכת היירוט הטובה והאמינה בעולם - היא גם היחידה בעולם שמסוגלת להתמודד עם טילים ורקטות מטווחים קצרים ובינוניים - וכל זה בעלויות סבירות המאפשרות הצטיידות מסיבית. היא משקפת את עליונותה המדעית טכנולוגית של מדינת ישראל בכלל ושל מדעני ומהנדסי רפאל בפרט. ב- 15 השנים האחרונות המערכת שינתה את פני המערכה והיגנה על אזרחי מדינת ישראל מפני איומים לא פוסקים משלל אוייבים.

ומוסיף מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן: ״גם לאחר 15 שנות פעילות מבצעית, וביתר שאת בימים אלה של לחימה עצימה בכל הגזרות, "כיפת ברזל" ממשיכה להוכיח את עצמה יום אחר יום, בתנאים מורכבים ובאיומים משתנים. אין ספק שהיכולות שיש לה היום בפני כל קשת האיומים עולות עשרות מונים על היכולות שהיו לה עם מסירתה לצה"ל לפני 15 שנים".