נתניהו חושף: "טראמפ הודה לנו על הסיוע בחילוץ הטייס"

ראש הממשלה נתניהו מעדכן כי שוחח לפני זמן קצר על הנשיא טראמפ, שהודה לישראל על הסיוע בחילוצו של הטיס האמריקאי שהופל באיראן, והסתתר מהמשטר האיראני במשך יומיים, עד שחולץ, על פי פרסומים גם בסיוע ישראלי. ראש הממשלה גם ציין את הפגיעה המשמעותית בתשתיות המשטר.

צילום: דוברות ראש הממשלה.

ראש הממשלה מסר בדבריו קודם כל את הערכתו אל הנשיא טראמפ על המבצע הנחוש והנועז לחילוצו של הטייס, והסביר כי גם טראמפ העריך את התרומה הישראלית לחילוץ: "אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ. אני הבעתי בפניו את ההערכה העצומה שלנו למבצע החילוץ ההירואי של אותו איש צוות אוויר אמריקני, והנשיא טראמפ מצידו הודה לי על הסיוע שישראל נתנה במבצע הזה".

ובנוסף שיבח את ישראל ואת הברית איתה: "בכלל הוא דיבר עלינו בסופרלטיבים, הוא אמר: ״You guys are great” - אתם גדולים. הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב, וביחד אנחנו ממשיכים לכתוש את משטר הטרור של איראן".



נתניהו ציין את הפגיעה המשמעותית בתשתיות המשטר שפורסמה מוקדם יותר היום: "היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן אנחנו ממשיכים לחסל בכירים".

והסביר כי: "איראן היא כבר לא אותה איראן, ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם. ומה המפתח, מה הסוד? אמונה וכוח. יש לנו את שניהם בשפע".