יפתחו שערי הגיהנום? איראן דוחה את ההצעה להפסקת אש זמנית

לאחר מספר דיווחים על הצעה פקיסטנית להפסקת אש זמנית במלחמה באיראן, גורמים מקורבים למשטר בטהראן מדווחים כי איראן דוחה את ההצעה ולא תקבל כל הפסקת אש זמנית

לאחר שהנשיא טראמפ הציב קו אדום בחול, והצעות קדחתניות עברו מאחורי הקלעים במשא ומתן בין הצדדים, האיראנים מודיעים בנחרצות על דחיית ההצעה להפסקת אש בת 45 יום בלחימה, למרות האולטימטומים הקשוחים שהציב הנשיא טראמפ.

גופי הידיעות הממלכתיים של המשטר בטהראן מדווחים כי ההצעה הפקיסטנית אל ארה"ב ואיראן לקבל הפסקת אש זמנית מיידית, בת 45 יום, כחלק משלב ראשון בגיבוש הסכם בין הצדדים, נדחתה בתוקף על ידי המשטר האיראני.

על פי דיווחים בינלאומיים, התקיימו מאחורי הקלעים מגעים ערים בשבוע האחרון, במהלכו האריך טראמפ שורה של דד-ליינים לתקיפות עומק משתקות כנגד איראן בשבוע האחרון, אך כעת נראה כי ייתכן והמגעים עלו סופית על שרטון. המשטר האיראני דוחה באופן פומבי 'הצעת ביניים' פקיסטנית אל הצדדים.

במסגרת ההצעה, הפסקת אש כוללת ומקיפה בת 45 יום הייתה נכנסת לתוקף באופן מיידי, מיצרי הורמוז היו נפתחים לתנועת אנרגיה וספינות והצדדים היו נכנסים אל מגעים ישירם להסכם מקיף במהלך הפסקת האש, אך כעת דחו האיראנים את ההצעה מכל וכל, כאשר על פי דיווחים נוספים, האיראנים הביעו התרעמות אל מול תנאי הסף שדרשה ארה"ב והחזירו מסמך רב סעיפים השולל את דרישות ארה"ב בשורה של נושאים.

כעת, כאשר נראה כי המגעים לא מבשילים לכדי אפילו הסכם 'מקדים', יבחנו באמת איומיו של הנשיא טראמפ, אותם עיכב כבר מעל לשבוע בעקבות המשא ומתן בין הצדדים.