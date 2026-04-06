הספינה שוקעת: סין וצפון קוריאה מתרחקות מאיראן

גורמים בשלטונות הסיניים והצפון קוריאנים מאותתים בימים האחרונים התרחקות מהמשטר האיראני, כאשר שתי המדינות האסייתיות סופגות הפסדים כלכליים בעקבות סגירת מיצרי הורמוז, ומחזיקות בתקווה להשאיר פתח ליחסים עם ארה"ב.
סין וצפון קוריאה סופגות שתיהן מכות כלכליות בעקבות הפגיעה בזרימת הנפט והעולמית וטיפוס המחירים הגלובליים, סין על פי דיווחים, נאלצה לפתוח מאגרים אסטרטגיים למען שימוש בתעשיית הייצור בעוד צפון קוריאה סובלת ממחסור חמור בדשנים, דבר שעלול לגרום למחסור חמור במזון.
מעבר לכך, שתי הכלכלות נפגעות ישירות בעקבות התנודתיות במשק האנרגיה העולמי. מצפון קוריאה נמסר לתקשורת העולמית כי אכן קיים רצון בפיונג יאנג לשמור על דעת פתוח אל ארה"ב במיוחד מאז חזרת טראמפ, וסין עדיין מעוניינת בהסכם סחר ומניעת מלחמת כלכלות כוללת עם טראמפ.
