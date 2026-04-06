ברוך דיין האמת: הרב ראובן דוד הלך לעולמו

הרב ראובן דוד זצ"ל, מי שחינך דורות של תלמידים והיה דמות רוחנית מוכרת בעיר, נפטר לאחר מאבק ממושך במחלה קשה

ברוך דיין האמת. קהילת הציונות הדתית ברחובות נפרדה בכאב מאחד מעמודי התווך שלה: הרב ראובן דוד זצ"ל, מי שחינך דורות של תלמידים והיה דמות רוחנית מוכרת בעיר, נפטר לאחר שהזדכך בייסורים בתקופה האחרונה. הלווייתו נערכה אתמול (ראשון) בהשתתפות קהל רב.

הרב דוד זצ"ל היה מזוהה במשך עשרות שנים עם מאור פנים וליווי אישי של תושבים בצמתים גורליים בחייהם. עבור רבים בציבור הדתי-לאומי בעיר, הוא היווה כתובת לעצה ותבונה, ושילב בין עולם התורה לעשייה חינוכית ענפה.

"דאג לשלום הציבור עד הרגע האחרון"

אמיתי כהן, חבר מועצת העיר וממתלמידיו הקרובים של הרב, סיפר על הקשר המיוחד ועל הביקור האחרון בבית הרב בערב שבת האחרון. לדבריו, גם כשמצבו הרפואי היה קשה, הרב המשיך לגלות אופטימיות והתעניין בשלומה של הקהילה ברחובות.

"בצער עצום וביגון קודר נפטר לבית עולמו מורנו הרב", ספד לו כהן. "הרב מסר נפשו על דורות של תלמידים. זכיתי להתייעץ עימו רבות לאורך השנים, וכעת הנר כבה. זהו שבר גדול לכל העיר".

הרב דוד השאיר אחריו את אשתו רבקה, ילדים ונכדים הממשיכים את דרכו. תלמידיו הרבים מספרים על אדם שכל חייו היו קודש לחינוך ולהנהגה רוחנית שקטה ומשמעותית.