אור כהן נשברת בבית "האח": "הייתי שוקלת כל גרם שנכנס לפה"

הדרמה בבית "האח הגדול" הגיעה אמש (ראשון) לשיא רגשי חדש, כאשר הדיירת אור כהן בחרה להיחשף אל מול המצלמות ושאר הדיירים בנושא רגיש וכואב מעברה: ההתמודדות המורכבת עם הפרעות אכילה ודימוי גוף.

במונולוג דומע וחשוף, תיארה כהן תקופה חשוכה שבה עלתה כ-20 קילוגרמים בפרק זמן קצר, מה שהוביל למעגל של שנאה עצמית והסתרה.

"הייתי מחכה שכולם יצאו מהבית בשביל לאכול, כדי לשקול כל גרם שנכנס לי לפה", שיתפה כהן בכאב, תוך שהיא מתארת את תחושת הבושה הקשה שליוותה אותה אפילו מול משפחתה. לדבריה, הערות מצד הסביבה והעיסוק הבלתי פוסק של הדיירים בבית סביב נושא האוכל, הציפו אצלה מחדש טראומות ישנות: "אני מסתכלת על האוכל שלי היום ומתביישת. אני מחכה שתצאו החוצה כדי שאני אוכל לבד".

רשת 13

אלא שהרגע החשוף הפך במהרה לעימות סוער. הדייר אליאב תקף את אור וטען כי היא "תופסת במה" ומשתמשת בנושא הכאוב כדי לייצר פרובוקציה, מה שהוביל לחילופי דברים קשים. "אתה תת רמה, בן אדם מסכן", הטיחה בו אור בתגובה. החשיפה של כהן עוררה הדים רבים ברשתות החברתיות, כשרבים שיבחו את האומץ שלה להעלות למודעות נושא כה חשוב ומושתק, בעוד אחרים נותרו המומים מהתגובה הקרה של חלק מחבריה לבית.