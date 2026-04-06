המומחה באזהרה חמורה מהמדינה השכנה: "לא ראינו דבר כזה"

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה מאוניברסיטת תל אביב, מזהיר מפני עליית מדרגה מסוכנת ביחסי המדינות: "לא ראיני דבר כזה עד היום"

דו"ח רבעוני חדש שחיבר ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק עבור עמותת "תמרור פוליטוגרפיה", חושף תמונה מדאיגה של העמקת האיבה הטורקית כלפי מדינת ישראל. על פי הממצאים שפורסמו באתר 'מעריב', הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן מוביל מדיניות עקבית של דה-לגיטימציה, כשהוא מחליף את המונחים הדיפלומטיים המקובלים בכינויי גנאי חריפים כמו "כנופיית רצח" כלפי המדינה ו"רוצח עם" כלפי ראש הממשלה נתניהו.

לדברי ד"ר ינרוג'ק, ארדואן מנסה לצייר את ישראל כאיום ישיר על שלמותה הטריטוריאלית של טורקיה. "הוא טוען שישראל מאמצת 'מדיניות משיחית' להרחבת שטחה", מסביר המומחה, "ומבחינתו, המלחמה בעזה, בלבנון ובסוריה היא רק השלב הראשון לפני שטורקיה תהיה 'הבאה בתור'".

ברית פאן-אסלאמית וחרם כלכלי מתוחכם

אחד המהלכים המדאיגים ביותר עליהם מצביע הדו"ח הוא הניסיון הטורקי להקים "איחוד מזרח תיכוני" – גוש פאן-אסלאמיסטי שיכלול גם את איראן ומדינות ערב, במטרה ליצור כוח הרתעה משותף נגד ישראל. המאמץ הזה מלווה בהחרפה משמעותית של החרם הכלכלי, כאשר הטורקים החלו להערים קשיים ביורוקרטיים מתוחכמים כדי למנוע ייבוא מוצרים טורקיים לישראל גם דרך מדינות שלישיות באירופה.

במקביל, בזירה הדתית, התקשורת הטורקית מלבה את היצרים סביב הר הבית. "הם מייצרים כותרות על 'הסלמה דתית' ומתמקדים אך ורק בסגירת מסגד אל-אקצה, תוך התעלמות מוחלטת מכך שגם אתרים יהודיים כמו הכותל המערבי נסגרו בשל המלחמה", מציין ד"ר ינרוג'ק.

איומי השמדה וטרור בחסות טורקית

הדו"ח מצביע גם על רטוריקה קיצונית חסרת תקדים מצד בכירים טורקים וחברי פרלמנט, שהצהירו כי הם "מוכנים להקריב 300 אלף חיילים כדי למחוק את ישראל מהמפה". ד"ר ינרוג'ק מדגיש כי לא מדובר רק במילים: הערוץ הממלכתי הטורקי מפיץ תעמולה לטובת חמאס, וארדואן מעודד מיזמים לאיסוף "ראיות" למאבק משפטי בינלאומי נגד ישראל.

במישור הביטחוני, המצב חמור לא פחות. "השב"כ חשף לאחרונה חוליית טרור ביהודה ושומרון ששורשיה בתאי חמאס בטורקיה", מזכיר המומחה. "טורקיה אולי לא מפעילה אותם ישירות, אבל היא בוחרת להתעלם לחלוטין מפעילות הטרור שצומחת בשטחה".

לסיכום מזהיר ד"ר ינרוג'ק כי אנו ניצבים בפני עליית מדרגה מתמשכת: "בכל רבעון אני רואה החמרה נוספת. יש כאן העמקה של האיבה והפיכת העניין לפרסונלי נגד ראש הממשלה. כרגע, אני לא רואה מקום לשיקום היחסים".