"בשבילכם, אחים שלנו": לוחמי הנח"ל חיסלו את רוצחי חבריהם

בקרב פנים אל פנים בלבנון, חיסלו לוחמי הנח"ל את חוליית המחבלים שפגעה בחבריהם. מפקד החטיבה שיתף בגילוי לב: "שילמנו מחיר כבד, אך הצלחנו להרוג אותם ולהמשיך במשימה"

לוחמי חטיבת הנח"ל סגרו חשבון. צה"ל מפרסם היום (שני) כי כוחות החטיבה הפועלים בעוצמה במרחב דרום לבנון, הצליחו לחסל את שלושת המחבלים שהיו אחראים לנפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל בקרבות האחרונים בגזרה.

התקרית הקשה, בה נפלו הלוחמים הגיבורים – סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ"ר בן כהן ז"ל, סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל וסמ"ר גלעד הראל ז"ל – הכתה בתדהמה את החטיבה, אך חבריהם לנשק המשיכו במשימה ללא לאות. לוחמי הנח"ל חתרו למגע, המשיכו להתקדם ולהילחם במרחב, עד שנתקלו באותה חוליה ממש.

על פי פרטי האירוע, חיסול המחבלים התבצע במסגרת היתקלות חזיתית ובקרבות פנים אל פנים אמיצים בתוך שטח לבנון. רק לאחר תום הקרב וחיסול המחבלים, ובעקבות מאמץ מודיעיני מדויק שהופעל, אומת באופן סופי ומוחלט כי השלושה שחוסלו הם אכן אותם מחבלים שגבו את חייהם של ארבעת חללי הסיירת.





מפקד חטיבת הנח"ל, אשר מפקד על הכוחות המתמרנים בשטח דרום לבנון, התייחס לסגירת המעגל המרגשת בצל האובדן: "חטיבת הנח"ל נלחמת כבר מספר ימים במרחב הצפון. אנו נתקלים בלא מעט מחבלים, משמידים אותם, משמידים תשתיות, ומוצאים הרבה מאוד אמל"ח".

המח"ט התייחס למחיר הדמים שחוותה החטיבה בימים האחרונים, והדגיש את הדבקות במטרה: "המשימה שלנו ברורה - להגן על תושבי הצפון. לצערי שילמנו מחיר כבד בימים האחרונים עם נפילתם של ארבעה לוחמי הסיירת. הצלחנו להרוג את אותם מחבלים ולהמשיך להשמיד פה את התשתיות".

במקביל להישג המבצעי הממוקד, כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון ממשיכים לפעול גם בשעות אלו באיתור והשמדת אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות, במטרה להסיר את האיום מעל יישובי גבול הצפון ולהבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל.