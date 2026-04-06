התשובה לאיראן: משרד הביטחון מאיץ את ייצור טילי ה"חץ"

בצל האיומים הגוברים מאיראן ומתימן, ועדת השרים להצטיידות אישרה תוכנית חירום להגדלה חסרת תקדים בקצב הייצור של מיירטי מערכת החץ. שר הביטחון במסר תקיף לטהראן: "כדאי שמשטר האייתולות יידע - אנחנו מעצימים יכולות תוך כדי לחימה"

התשובה של מערכת הביטחון לאיום הבליסטי הגובר: ועדת השרים להצטיידות אישרה הבוקר (שני) תוכנית נרחבת של משרד הביטחון להאצה משמעותית נוספת בייצור מיירטי מערכת ה"חץ". ההחלטה, שקודמה על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, תאפשר להגדיל באופן ניכר את קצב הייצור וכמות המיירטים, על מנת להכין את העורף הישראלי להמשך המערכה.

"מסר ברור למשטר האייתולות"

במשרד הביטחון מסבירים כי המהלך הדרמטי מגיע כחלק מהיערכות להתפתחות המערכה מול איראן ושלוחותיה. שר הביטחון כ"ץ התייחס להחלטה ושיגר מסר תקיף לטהראן: "האצת ייצור מיירטי החץ בהיקף נרחב מגדילה כבר כעת באופן משמעותי ביותר את כמות המיירטים המיוצרים בכל חודש, ומחזקת את שכבת ההגנה העליונה של מדינת ישראל. למדינת ישראל יש מספיק מיירטים כדי להגן על אזרחיה, והמהלך הנוכחי נועד להבטיח את המשך חופש הפעולה ואת אורך הנשימה הנדרש".

כ"ץ הוסיף אזהרה מפורשת: "כדאי שמשטר האייתולות יידע: מדינת ישראל איתנה וחזקה, ערוכה להמשך המערכה ככל שיידרש וממשיכה להעצים את יכולות ההגנה וההתקפה שלה תוך כדי לחימה".

עובדים מסביב לשעון במתכונת חירום

מערכת החץ, המפותחת ומיוצרת בשיתוף עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA), מיועדת ליירוט איומים בליסטיים מחוץ ובקצה האטמוספירה. היא הפכה לנכס אסטרטגי משמעותי במלחמה הנוכחית, לאחר שיירטה בהצלחה מספר רב של טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן ומתימן לעבר שטח ישראל.



"משרד הביטחון פועל בשנה האחרונה במתכונת חירום על מנת להגדיל את קצב ייצור מערכי ההגנה הרב שכבתי", הסביר מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם. "הפעולות שביצענו מבעוד מועד יחד עם התעשיות הביטחוניות הן שמאפשרות היום אורך נשימה לצה״ל. אישור ועדת השרים יאפשר לנו לממן את הפעולות שביצענו ולשפר את המוכנות לחודשים קדימה".

את תוכנית ההאצה, בהובלת מנהלת 'חומה' במפא"ת בראשות משה פתאל, מוציאה לפועל התעשייה האווירית יחד עם חברות ביטחוניות נוספות בהן אלביט, תומר ורפאל. מנכ״ל התעשייה האווירית, בועז לוי, התייחס לעבודה המאומצת בפסי הייצור: "בימים אלה מתחדד יותר מתמיד הצורך בשימוש בחץ 3. העבודה מסביב לשעון של עובדות ועובדי החברה, במסירות ומקצוענות יוצאת דופן מאז פרוץ המערכה, מתנקזת לרגע שבו הטכנולוגיה, האנשים והשליחות הלאומית נפגשים".

ראש מפא"ת, תא״ל (מיל׳) ד"ר דני גולד, הוסיף וסיכם כי האצת הייצור היא "לקח מתבקש מהמלחמה וצעד חיוני להמשך הבטחת יתרונו היחסי של צה"ל על אויביו ולביצור ההגנה על העורף האזרחי והצבאי של מדינת ישראל".