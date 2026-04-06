מרחק בתים מהאסון: הוריו המבוגרים של סטטיק ניצלו מהמטח לחיפה

בנס גלוי: סטטיק משחזר את רגעי האימה שבהם גילה על הפגיעה הישירה ברחוב של הוריו המבוגרים בעיר הצפונית

סטטיק שיתף אמש (ראשון) את עוקביו ברגעים של חרדה עמוקה בעקבות מטח הטילים הכבד לעבר חיפה. בסטורי טעון וכואב באינסטגרם, חשף הזמר כי ביתם של הוריו המבוגרים נמצא במרחק בתים ספורים בלבד מזירת פגיעה ישירה שגרמה להרס כבד למבנה מגורים.

"אחת הידיעות המפחידות. שוב," כתב סטטיק, ותיאר את הסיטואציה המורכבת של הוריו, המתקשים להתנייד במהירות למקלט בעת אזעקה בשל גילם. התחושה הקשה התעצמה כאשר גילה כי שמה של השכונה מופיע בכותרות לצד דיווחים על לכודים ופצועים. "לא מאחל לאף אחד לראות את השם של הרחוב של ההורים שלו כשכתוב ליד זה 'לכודים ופצועים'", שיתף בכנות.

סטטיק על מטח הטילים לחיפה צילום: אינסטגרם סטיק

למרות המראות הקשים של הבניין המתרסק בקרבת מקום, האירוע הסתיים בנס עבור משפחתו. סטטיק סיכם את הפוסט בתחושות מעורבות של הלם והקלה: "לא יודע אם לשמוח או לבכות. תודה לכל מי ששלח, הם בסדר ברוך השם".

פוסט זה מצטרף לקולות רבים בקרב אמני ישראל המתמודדים עם המציאות הביטחונית המורכבת המגיעה עד לפתח ביתם.