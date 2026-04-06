הקרב בין ענקיות הריאליטי הסתיים בתבוסה כואבת | רייטינג

ערב נוסף של התמודדות רייטינג בין שתי ענקיות הריאליטי - המירוץ למיליון והאח הגדול - הסתיים בהשפלה כואבת ובנתון שלא נראה הרבה זמן

נתוני הרייטינג של ערב האתמול (ראשון) חושפים תבוסה מוחצת לרשת 13 בקרב על לב הצופים. בעוד שתוכנית הריאליטי "המירוץ למיליון" של קשת 12 נסקה לנתון מרשים של 22.2%, תוכנית הדגל "האח הגדול" רשמה נתון נמוך במיוחד של 14.2% בלבד. מדובר בפער חריג של שמונה נקודות רייטינג המשאיר את רשת 13 הרחק מאחור בערב השידורים.

במקביל, בערוץ 14 ממשיכה התוכנית "הפטריוטים" לשמור על יציבות עם 8.1% צפייה, נתון הגבוה מזה של "בואו לאכול איתי" בכאן 11 שהסתפקה בשישה אחוזי רייטינג.

בגיזרת מהדורות החדשות המרכזיות נמשכת המגמה המוכרת מהשנים האחרונות, כאשר ערוץ 14 מבסס את מעמדו כמהדורה השנייה הנצפית בישראל. חדשות 12 מובילה כרגיל את הטבלה עם 17%, בעוד שחדשות 14 ניצבת במקום השני עם 8.5%.

מהדורת חדשות 13 רשמה אמש נתון של 6.5% בלבד, כשהיא מקדימה את חדשות 11 של תאגיד השידור שהניבה 4.7% ואת מהדורת החדשות של i24News שהסתפקה ב-1.3%