הפרקליטות מבקשת להסגיר לישראל את מפעיל "עדנה קרנבל"

הפרקליטות מבקשת ממשרד המשפטים האמריקני להסגיר את מפעיל אתר ״עדנה קרנבל״, יונתן קאפח, לצורך העמדתו לדין בישראל, כך דיווח הערב (ראשון) אבישי גרינצייג ב-i24news.

‏קאפח, ישראלי שעבר להתגורר בארצות הברית, מקדם אג׳נדה קיצונית נגד נשים ונגד מתלוננות על עבירות מין, תוך שהוא חושף פרטים מזהים על קטינים ומתלוננים, תוך פרסום פרטים המצויים תחת צווי איסור פרסום ותיקים המתנהלים בדלתיים סגורות, ולטענת מערכת האכיפה בישראל חלק מפרסומיו אף עולים כדי הטרדה מינית.

על פי הדיווח, ‏הפרקליטות אספה זמן רב חומרים נגדו, ובהמשך פנתה למשרד המשפטים האמריקני וביקשה להסגיר אותו לישראל לצורך העמדה לדין.

‏יחד עם זאת, הבקשה עשויה להיתקל בקשיים שכן רף חופש הביטוי בארצות הברית הרבה יותר גבוה, וחלק מהמעשים המיוחסים לו בישראל לא נחשבים עבירה על פי חוקי ארצות הברית.

‏לאורך השנים, משרד המשפטים פעל פעמים רבות כדי לחסום את האתר הזה לגלישה דרך ספקיות התוכן בישראל. ‏כעת משרד המשפטים מבקש להסגיר את המפעיל של האתר ולהעמידו לדין בישראל.

‏את תגובת ״עדנה קרנבל" לא ניתן היה להשיג.

‏הפרקליטות מסרה בתגובה: ״כעניין שבמדיניות, איננו מתייחסים להליכי הסגרה, בין שישנם ובין שלא, אלא מקום בו מתנהלים הליכים פומביים, ואין בכך כדי לאשר או להכחיש דבר״.

