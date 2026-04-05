בן גביר והמשטרה סיכמו: הר הבית והכותל יפתחו - כך זה יתנהל

השר בן גביר והמשטרה הגיעו להסכמה דרמטית שתאפשר חזרה של מבקרים למקומות הקדושים, חרף התנגדות נחרצת של פיקוד העורף. כל הפרטים על המתווה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמשטרה הגיעו להסכמות חדשות. הר הבית והכותל המערבי ייפתחו מחדש לכניסת מבקרים. המהלך יתבצע תחת הגבלות מחמירות בשל המצב הביטחוני המתוח כך פרסם לראשונה הכתב אבישי גרינצייג.

על פי הסיכום שהושג, תתאפשר כניסה של יהודים ומוסלמים להר. הכניסה תוגבל לקבוצות קטנות של עד 150 איש בכל סבב. גם רחבת הכותל המערבי תיפתח לקבוצות יהודים במתכונת דומה.

במערכת הביטחון גיבשו נוהל פינוי מהיר למקרה של סכנה. ברגע שתישמע התראה מקדימה במרחב, כלל המבקרים יפונו באופן מיידי. הכוחות בשטח יונחו לתפעל את הפינוי במהירות שיא.

למרות ההסכמות, בפיקוד העורף מביעים התנגדות נחרצת למתווה המתוכנן. עמדת הפיקוד היא שיש להשאיר את מתחם הר הבית סגור לחלוטין. הסיבה לכך היא שאין בהר מרחבים מוגנים תקניים כלל.