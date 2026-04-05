סרט ילדים: מאשה והדב

אחרי שבועות שבהם בתי הקולנוע היו סגורים עקב המלחמה, נפתחו היום( ראשון) בתי הקולנוע והסרט הראשון שעלה ובפעם הראשונה על מסך הקולנוע: מאשה והדוב – הדמויות האהובות על ילדי כל העולם מגיעות לבתי הקולנוע בישראל.

בסרט כמו בכל פרקי הסדרה האהובה, נתענג על חוויותיה של הילדה הקטנה מאשה וחברה, הדוב.

מאשה היא ילדה חברותית והיפראקטיבית אשר לא נחה לרגע בגלל עודף האנרגיה שלה ותמיד מתייחסת לכולם כאילו היא מכירה אותם שנים. הדוב מצידו אוהב אותה אהבת אמת, דואג לה ומנסה להשגיח עליה, לא כל כך בהצלחה, ובעיקר לשרוד את כל התעלולים שלה.

אבל – לפעמים הוא גם רוצה קצת שקט ופרטיות – לקרוא ספר או לנמנם ליד הטלויזיה – מה שלא כל כך מתאפשר לו בחברתה.

בסרט, מאשה והדוב יוצאים להרפתקה חדשה ומלהיבה בפארק הפלאות, שם מחכה להם יום גדוש במתקנים מסעירים ובמפגשים בלתי נשכחים. הם יפגשו את כל חבריהם המוכרים והאהובים בעוד הרפתקאות שישאירו את קהל הילדים וגם את ההורים עם חיוך גדול וטעם נפלא.

החברות של מאשה והדוב משמשת כמשל המתאר כיצד ילד מתחבר עם העולם הגדול ואיך מבוגר יכול לעזור לו עם המשימות הקשות. 73 דק׳ מהנות ובעיקר מלמדות.