האקדמיה ללשון מתמוגגת: השם שלו זה בדיוק מה שהוא עושה

השוער הישראלי העלה את קבוצתו לחצי גמר הגביע האנגלי במו ידיו, ובאקדמיה ללשון מנצלים את הרגע כדי להזכיר: השם שלו הוא בדיוק מה שעשה על המגרש

אמש (מוצ"ש) רשם השוער הישראלי דניאל פרץ רגע שיא בקריירה, כשביצועיו בין הקורות העלו את קבוצתו לחצי גמר הגביע האנגלי היוקרתי. בעוד חובבי הספורט חוגגים את הניצחון, באקדמיה ללשון העברית החליטו להעניק זווית עמוקה יותר לשם המשפחה של השוער, שמתכתב באופן מושלם עם תפקידו על כר הדשא.

הביטוי "עמד בפרץ" משמעותו להגן בתוקף, לעמוד על שלך ולמנוע אסון – בדיוק המשימה של שוער שנדרש למנוע מהכדור לחדור לרשת. המקור לביטוי המוכר מגיע ממזמור ק"ו בספר תהלים, המתאר את אחד הרגעים הדרמטיים בתולדות עם ישראל: חטא העגל.

לפי המזמור, לאחר החטא הגדול במדבר, עלתה מחשבה להשמיד את העם, אך מי שמנע את רוע הגזירה היה משה רבנו. "וַיֹּאמֶר לְהַשְׁמִידָם לוּלֵי מֹשֶׁה בְחִירוֹ עָמַד בַּפֶּרֶץ לְפָנָיו לְהָשִׁיב חֲמָתוֹ מֵהַשְׁחִית", נכתב בפסוק כ"ג.

מבחינה לשונית, המילה "פֶּרֶץ" מתארת מקום פרוץ בגדר או בחומה שדרכו ניתן לחדור פנימה ולזרוע הרס. מי שעומד בפרץ הוא זה שחוסם בגופו את הפרצה ומונע פגיעה ביושבי המקום. דניאל פרץ, ששמו מסמל את אותה חסימה היסטורית, הוכיח אמש כי הוא ממשיך "לעמוד בפרץ" – הפעם בין הקורות באנגליה.