גיא פלג במתקפה מפתיעה: "עלוב ומביך"

פרשן חדשות 12, גיא פלג, התבטא אמש (שישי) בחריפות נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך התוכנית "אולפן שישי". פלג התייחס בדבריו לאופן שבו הנשיא מטפל בבקשות המוגשות לו מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מדובר בהתנהלות שאינה ראויה למעמד.

"משפטנים בעלי שיעור קומה ששוחחתי איתם לא פעם וגורמים משפטיים בכירים אמרו לי מזמן שהבקשה של ראש הממשלה, שהוגשה כפי שהוגשה - נשיא המדינה היה צריך לדחות אותה על הסף", אמר פלג בשידור. הוא המשיך בביקורת ישירה על הנשיא והוסיף: "ההתנהלות של נשיא המדינה היא התנהלות עלובה, היא התנהלות רופסת, היא התנהלות מביכה. היא מעלה חשש, חשש כבד, חשש שכולנו לא רוצים להעלות על הדעת".

התהייה על עדותו של מוטי סנדר

במהלך דבריו, הזכיר פלג את הטענות שהועלו בתוכנית "עובדה" על ידי מוטי סנדר, מי שהיה בעבר מקורב לנשיא הרצוג. סנדר טען בראיון כי נרקמה עסקה בין נתניהו להרצוג, במסגרתה תמך נתניהו במועמדותו של הרצוג לנשיאות בתמורה להתחייבות עתידית למתן חנינה.

פלג תהה בשידור לגבי אמיתות הדברים ואמר: "יכול להיות שמה שהעיד איש סודו של נשיא המדינה בפני אנשי התוכנית 'עובדה', כאילו שנרקחה איזה עסקה מושחתת, אולי הוא דיבר דברי טעם? אולי הוא סיפר אמת?". את דבריו סיים פלג בקביעה כי ההתנהלות הנוכחית של בית הנשיא מעוררת שאלות קשות בנושא זה.