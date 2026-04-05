נמס בפה: מתכון לניוקי מושלם לפסח

יש מנות שגורמות לך לשכוח לגמרי שזה פסח - וזה בדיוק המקרה כאן. הניוקי הזה מצליח לקחת חומרי גלם פשוטים ולהפוך אותם לביס רך, עדין וממכר, כזה שלא מרגיש כמו "תחליף" אלא כמו הדבר האמיתי.
המצרכים:
4 תפוחי אדמה גדולים, מבושלים בקליפתם ורכים מאוד
1 כוס קמח תפוחי אדמה (ועוד קצת לקימוח המשטח)
1 חלמון ביצה (L)
1/2 כפית מלח
לרוטב: 4 כפות שמן זית, 2 שיני שום פרוסות, ענף רוזמרין או בזיליקום
אופן ההכנה:
הבצק: מקלפים את תפוחי האדמה בעודם חמים ומועכים לפירה חלק לגמרי (בלי גושים!). מוסיפים את החלמון, המלח וקמח תפוחי האדמה. מעבדים בידיים רק עד שמתקבל בצק גמיש ונוח.
העיצוב: מחלקים את הבצק ל-4 כדורים. על משטח מקומח מעט בקמח תפוחי אדמה, מגלגלים כל כדור ל"נחש" ארוך ופורסים בעזרת סכין לחתיכות קטנות (בגודל של כ-2 ס"מ).
הבישול: מרתיחים סיר גדול עם מים ומלח. זורקים פנימה את הניוקי. ברגע שהם צפים (זה לוקח בערך דקה-שתיים), הם מוכנים. מוציאים בעזרת כף מחוררת ישר למחבת עם הרוטב.
ההקפצה: מחממים שמן זית עם שום ורוזמרין במחבת רחבה. מקפיצים את הניוקי המוכנים כ-2 דקות עד שהם מקבלים מעטפת זהובה ופריכה.
טיפ להגשה:
פזרו מעל מעט גבינת פרמזן מגורדת או אגוזי מלך קצוצים. מנה של מסעדה אצלכם בבית.
