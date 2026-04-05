הרב דוד יוסף ברחבת הכותל: "נציית לפיקוד העורף - לא לבג"ץ"

הרב דוד יוסף הגיע היום (ראשון) לרחבת הכותל, והתייחס לסערה סביב אישור קיום ההפגנות אמש בתל אביב, בזמן שרחבת הכותל סגורה.

בדבריו הוא אמר: "רב הכותל הרב רבינוביץ', פנה לפיקוד העורף בשאלה האם אפשר להתיר ליותר אנשים להתפלל בכותל. שימו לב, הוא פנה לפיקוד העורף כי הם מבינים בביטחון.

הוא לא פנה לבג"ץ כי הם מבינים בהפקרות בחופש ההפגנה, אבל חופש ההפגנה הם קוראים לזה 'פיקוח נפש', אבל אנחנו פונים לאנשי המקצוע שמבינים בפיקוח נפש. ואנחנו פה מודיעים: אנחנו נעשה מה שפיקוד העורף יורה, כי אנחנו יודעים מה זה פיקוח נפש של כל יהודי".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו שולחים מכאן ברכה חמה לכל חיילי ישראל, לכל הלוחמים, לכל אלו שעומדים על המשמר, לכל לומדי הורה שבזכותם בעזרת ה' כל החיילים ישובו הביתה לבתים עם ניצחון".