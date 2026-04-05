אל תבכו בשבילו: נדב ברנס הודח מבית האח בצרחות שמחה. זו הסיבה

הדחה שלישית ומפתיעה בבית "האח הגדול": נדב ברנס סיים את דרכו במשחק, אבל במקום דמעות קיבלנו חגיגה. למה הוא כל כך שמח לצאת?

ההדחה השלישית בבית "האח הגדול" אמש (מוצ"ש) הסתיימה בהפתעה יחסית: נדב ברנס, מהדמויות הבולטות בבית, הודח מהמשחק - רגע אחרי שבוע טעון במיוחד עבורו.

געגוע חזק לילדים

במהלך השבוע האחרון, כשדיירי הבית ציינו את חג הפסח יחד, נדב התקשה להסתיר את הרגשות. בפרקים האחרונים הוא נראה נשבר לא פעם, כשהוא מדבר עם האח הגדול על הגעגוע לילדיו - ועל הרצון להיות איתם סביב שולחן החג.

מי שהציג את עצמו כאבא שכל עולמו הוא הילדים, מצא את עצמו דווקא ברגע הכי משפחתי בשנה - רחוק מהם.

ההדחה שהפכה לרגע של שמחה

אבל אם השבוע שלו היה מלא בבאסה, רגע ההדחה כבר נראה אחרת לגמרי. מיד כשהוכרז שמו, נדב הגיב בהתלהבות - וצעק שהוא חוזר לילדים ולאשתו, כשהוא מתרגש עד דמעות. במקום דרמה של פרידה מהבית - קיבלנו רגע של הקלה.

הצופים הכריעו גם על "חבורת המטבח"?

נדב היה חלק מ"חבורת המטבח" יחד עם טל ותמיר - קבוצה שספגה לא מעט ביקורת, גם בתוך הבית וגם מחוצה לו. בין היתר נטען כלפיהם על שתלטנות, שיפוטיות ושיח לא נעים כלפי דיירים אחרים.

ההדחה של נדב, הצלע השלישית בחבורה, עשויה לרמוז לטל ותמיר משהו על הדרך שבה הם מתנהלים בבית - ואולי גם על איך שזה נתפס בעיני הקהל בבית.

נדב ברנס משתף את הדיירים צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

"מאמין שאצא דייר אהוב"

רגע לפני שנכנס לבית, ברנס הצהיר בראיון לסרוגים כי הוא מאמין שייצא "דייר אהוב". בפועל, הוא מצא את עצמו מודח כבר בהדחה השלישית, מוקדם מהצפוי, כשהוא סופג לא מעט ביקורת ברשת לאורך הדרך. החשיבה והאמונה שלו כלפי עצמו לא באמת תאמו את האופן שבו נתפס בעיני הצופים.