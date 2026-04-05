המבחן של בג"ץ: עתירה הוגשה בעניין התפילות בכותל

בעקבות החלטת בג"ץ אמש (שבת) המאפשרת קיום הפגנה בזמן המלחמה, הוגשה בוקר (ראשון) עתירה בעניין התפילה בכותל.

כזכור, בג"ץ הורה אמש לאפשר קיום הפגנות נגד המלחמה, ובהן הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב בהשתתפות של לפחות 600 איש, תוך מתיחת ביקורת על אופן האכיפה של הנחיות פיקוד העורף.

ההחלטה התקבלה לאחר שבית המשפט הורה למדינה להגיש תגובה במהלך השבת, אך זו לא הוגשה עד השעה שנקבעה. בצו הביניים נקבע כי ניתן לקיים הפגנות בארבעה מוקדים, כאשר בכל מוקד תיקבע מגבלת התקהלות שלא תפחת מ-150 איש, ובכיכר הבימה - לא תפחת מ-600 איש.

במקביל, ציין בית המשפט כי מהחומר שהועבר על ידי פיקוד העורף עולה שכלל ההתקהלויות שהוצגו מהוות הפרות של ההנחיות, אך הוסיף כי בפועל האכיפה המשטרתית מופנית כלפי הפגנות מחאה בלבד ולא כלפי אירועים אחרים - מצב שלדבריו "קשה להלום".

המשטרה מצידה מסרה לאחר מכן, כי מאות שוטרים נאלצו לחלל שבת ולסכן את חייהם בהפגנה.