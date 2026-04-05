עמית סגל בתגובה ראשונה לסערת יצחק עמית: "הרב הגאון"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס הלילה (מוצ"ש) לסערה סביב החלטת בג"ץ שהתירה לקיים הפגנות בניגוד להנחיות פיקוד העורף, והביף מול המשטרה לאחר הטענות כי הודעת בג"ץ שקרית והמשטרה מסרה את תגובתה כבר בערב שבת.

נזכיר כי הסערה התעוררה לאחריו דבריו של יצחק עמית שטען כי אסור לאסור על מפגינים להפגין. "בואו נבין מה המשמעות של לא לקיים הפגנה", אמר בדיון עמית. "יש לי את התחושה שבשנים האחרונות וגם הקרובות העורף הפך לחזית. אלו החיים, וזה מה שיקרה. אז אם אנחנו אוסרים הפגנות - זה אומר שלא יהיו יותר מחאות בזמן מלחמה. בשעה שאנחנו מדברים יש בביג פאשן מאות אנשים".

בנוסף, השופטים טענו כי "מדובר בסוגיה של פיקוח נפש הקשורה לביטחונם של המפגינים והשוטרים, ומכאן חובתו של בית המשפט לתת מענה לסוגיה עוד במהלך השבת, על מנת לקבל החלטה שתנחה את כלל הגורמים המעורבים, לרבות משטרת ישראל ופיקוד העורף".



בדבריו כתב סגל: "נזכרתי הערב איך בקורונה אסרו על הופעות של זמרים, כשבאותו זמן הופיעו זמרים בהפגנות בבלפור, כמובן בהיתר בג״צ.

‏ממש כמו שלנגיף לא היה אכפת במיוחד אם ההצטופפות נובעת מערך יסודי בדמוקרטיה או מסתם גיג של להקה, גם לרוצחים מאירן לא אכפת מאיזו סיבה התקבצו להם כמה מאות ציוניים (ולהתרשמותי לא מזיז להם שהחבורה בהבימה לא ציונית במיוחד)".

עוד מסר סגל: "‏בית המשפט נהג בהפקרות אז, והוא נוהג בהפקרות היום. אם פיקוח נפש כל כך חשוב לרה״ג יצחק עמית, מוטב היה שגם יזרוק כמה מילים על חובת ״ונשמרתם לנפשותיכם מאוד״. ‏זאת ללא קשר להתבטאויות המגונות שהשמיע הערב הרב הראשי. ‏מדינה ללא מבוגר אחראי".