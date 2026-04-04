במהלך חופשה רומנטית: נוני מ"המירוץ למיליון" התארסה

מקו הגמר אל החופה: כוכבת הריאליטי האהובה אמרה "כן" לטבעת נוצצת. כל הפרטים על הצעת הנישואין שהצליחה לרגש את הביצה

אחרי שכבשה את המסך (ואת הלבבות) בריצה מטורפת מסביב לעולם ולמרות שהודחה, נוני, כוכבת העונה האחרונה של "המירוץ למיליון", עוברת למסלול המרגש מכולם: הדרך אל החופה.

בסוף השבוע האחרון, בן זוגה של נוני בשנתיים האחרונות כרע ברך במהלך חופשה רומנטית בטוסקנה והציע לה לבלות איתו את שארית חייהם. כך פורסם בחשבון האינסטגרם שלה. לאחרונה נוני ומיכל, שהשתתפו יחד במירוץ, ניתקו קשר - אחרי שמיכל היא זו ששידכה בינה לבין בן זוגה.

כזכור, נוני פרצה לתודעה הציבורית כשבגיל 22 בלבד הפגינה נחישות, כריזמה ואופטימיות בלתי נגמרת על המסך. בזמן שהיא ובן זוגה למירוץ נאבקו במשימות פיזיות קשות, בבית חיכתה לה מערכת יחסים יציבה ותומכת הרחק מאור הזרקורים.

נוני שיתפה סרטון של הטבעת הנוצצת בחשבון האינסטגרם שלה, וגרפה תגובות מפרגנות מחבריה לנבחרת המירוץ וממעריצים אדוקים.