אחרי שעוררה סערה בשידור: ההבהרה של מעיין אדם

סערה ברשת בעקבות דברים שאמרה אמש (שישי) המגישה מעיין אדם במהלך שידור שעסק בהשלכות הפלת המטוס האמריקני באיראן. לאחר שהופץ סרטון ובו נשמעה אדם מתבטאת בסגנון בוטה נגד שידור דבריה של תעמולנית איראנית, היא מבהירה בפוסט חריף כי דבריה נאמרו מתוך דאגה עמוקה לטייסי צה"ל וסלידה מהמשטר בטהרן.

"חשוב לדון בסכנה לטייסים שלנו"

לדברי אדם, הדיון באולפן עסק בשאלה האם חופש הפעולה של ישראל בשמי איראן נפגע. "כישראלית ועיתונאית שישבה בהמון אולפנים שבהם נאמר שהטייסים שלנו חופשיים ובטוחים, הרגשתי שחשוב לדון בסכנה הנשקפת להם כלקח מהאירוע הנוראי הזה", הסבירה.

אדם תיארה כיצד במהלך שאלה שהפנתה לכתבת הצבאית לילך שובל בנושא, נקטע השידור לטובת סרטון של תעמולנית איראנית המציעה פרס כספי למי שיתפוס טייסים. "האיראנית שמדברת בסרטון היא חלק מתמצית הרוע על פני כדור הארץ. לא באג'נדה שלי לשדר את משמרות המהפכה שאחראים גם לטבח ה-7 באוקטובר", כתבה.

"העדפתי לדבר על הטייסים שלנו"

אדם הודתה כי הביטוי החריף נשמע בטעות בשידור עקב מיקרופון פתוח, אך היא עומדת מאחורי המהות שלו: "כשעברו לשידור שלה אמרתי שזה ממש לא מעניין אותי ושאני רוצה לדעת מה קורה עכשיו עם טייסים ישראלים. שמעו את דבריי שלא יועדו לפרסום, אבל אני לא מתביישת בהם – זה מה שאני מרגישה. העדפתי לדבר על הטייסים שלנו, שכן מעניינים אותי".

בסיום דבריה, בחרה אדם להשיב למבקרים שתקפו את סגנונה ואת חוסר העניין שהפגינה בסרטון האיראני: "שמעתי שיש מי שמזדעזע מכך שאמרתי שלא אכפת לי ממנה. אני לא אוהבת את האיראנית הנאצית ממשמרות המהפכה. שבת שלום".